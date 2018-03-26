Встреча глав правительств России и Китая пройдет во второй половине года

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Очередная встреча глав правительств РФ и Китая запланирована на вторую половину текущего года, сообщает МИД РФ.

В среду в Москве состоятся переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И. В преддверии встречи в МИД РФ сообщили, что основное внимание "будет уделено главному политическому событию в двусторонних отношениях в этом году – государственному визиту президента России в Китай, который, как ожидается, состоится в увязке с заседанием СГГ ШОС в городе Циндао".

"Министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в международных делах и наиболее актуальные региональные проблемы, включая ситуацию на Корейском полуострове, сирийское урегулирование, обстановку в Афганистане", — сообщили в МИД.

"Во второй половине года планируется проведение в России 23-й регулярной встречи глав правительств двух стран", — отметили в российском министерстве.

Традиционно ее предварят заседания пяти межправкомиссий на уровне вице-премьеров по подготовке регулярных встреч глав правительств, по энергетическому, по инвестиционному, по гуманитарному сотрудничеству, по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая, а также входящих в их состав нескольких десятков подкомиссий и рабочих групп. Намечено проведение очередного раунда двусторонних консультаций по стратегической безопасности, а также по вопросам взаимодействия в сфере безопасности, правопорядка и юстиции.