Российского посла вызвали в МИД Литвы

ВИЛЬНЮС, 26 мар — РИА Новости. Посольство РФ в Литве сообщило, что посол России вызван в МИД республики к 16.00 (17.00 мск).

"В 16.00 посол РФ вызван в МИД. По итогам будет готов дать комментарии", — заявили в дипломатическом представительстве.