Адвокат объявившей голодовку Савченко рассказал о ее состоянии

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежду Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов, продолжает в СИЗО голодовку, защита в понедельник подаст жалобу на ее арест, сообщил в понедельник ее адвокат Дмитрий Бугай.

Савченко была задержана в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде. В пятницу Шевченковский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 20 мая. В суде она заявила, что объявляет голодовку.

"Похудела немножко, но улыбается и держится", — сказал Бугай во время общения с журналистами возле СИЗО, которое транслировал телеканал "112 Украина". Адвокаты Савченко заявили, что в понедельник подадут жалобу на ее арест.

"Мы согласовали апелляционную жалобу, сейчас на протяжении часа-полутора мы повезем ее в апелляционный суд, через несколько дней будет назначено апелляционное рассмотрение", — сообщил адвокат Виктор Чевгуз.

По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.