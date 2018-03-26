В Донецке началось первое заседание "народного трибунала"

ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. В Донецке началось первое заседание Украинского народного трибунала, в ходе которого будут рассмотрены уголовные дела по факту совершения украинскими властями военных преступлений на территории Донбасса, сообщила РИА Новости представитель трибунала Елена Шишкина.

Ранее инициативная группа юристов из Донбасса заявила о создании "народного трибунала" над властями Украины за совершенные ими военные преступления. Предполагается, что в публичном суде будут рассмотрены все факты военных преступлений, собранные с 2014 года. По словам инициаторов, трибунал будет проводиться по законодательству Украины, все судьи граждане Украины, заседания будут проходить в течении нескольких месяцев.

"Сегодня в Донецке началось первое заседание Украинского народного трибунала. В ходе заседания будут рассмотрены преступления, совершенные режимом президента Украины Петра Порошенко против народа Украины. Обвинения выдвинуты в соответствии с блоком "использование вооруженных сил против мирного населения". Заседание проходит согласно всем нормативно-правовым требованиям действующего законодательства Украины", — сказала Шишкина.