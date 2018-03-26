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Спецслужбы Литвы назвали Россию главной угрозой национальной безопасности

11:5326.03.2018
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© РИА Новости / Надежда КульбинеПерейти в фотобанкОдна из улиц старого города в Вильнюсе. Архивное фотоОдна из улиц старого города в Вильнюсе. Архивное фото
© РИА Новости / Надежда Кульбине
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ВИЛЬНЮС, 26 мар — РИА Новости. Россия в 2017 году стремилась придать позитивную динамику отношениям с западными государствами, однако по-прежнему хочет "доминировать в области собственных интересов" в балтийском регионе и является основной угрозой для национальной безопасности Литвы, говорится в отчете спецслужб республики.

Памятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Титов
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Ранее власти балтийской страны высказывали опасения в связи с проведением в Белоруссии белорусско-российских учений "Запад 2017". Тогда посол Евросоюза в РФ Вигаудас Ушацкас заявил, что Россия не хочет нападать на страны НАТО, "Литве следует быть бдительной, но не трусливой".

"Основная угроза национальной безопасности Литвы возникает в связи с агрессивными намерениями и действиями России", — говорится в первых строчках отчета об угрозах для нацбезопасности Литвы, подготовленного департаментом по национальной безопасности и второго департамента оперативных служб при Минобороны республики.

Авторы признают, что в 2017 году РФ пыталась придать позитивную динамику отношениям с западными государствами, однако ее стратегические цели, якобы, остались прежними — "изменить глобальный баланс сил и доминировать в области собственных интересов, включая балтийский регион". Вместе с тем добавляется, что дислоцированные в Литве ВС НАТО уменьшают возможность использования военной силы России против балтийских государств.

В отчете отмечается также, что самой большой угрозой Литва считает российские разведывательные службы, которые собирают информацию о внутренней, внешней, экономической, оборонной политике республики. "Российские разведывательные службы особенно интересуют президентские выборы (выборы главы Литвы — ред.) 2019 года", — подчеркивают авторы доклада.

По их словам, большая часть зафиксированных враждебных действий в кибернетической сфере в прошлом году была связана с РФ. Также в документе затронут вопрос строительства Белорусской АЭС.

"Белоруссия с российской корпорацией "Росатом" ускоряют процесс строительства БелАЭС, не придерживаясь международных стандартов ядерной безопасности",- говорится в отчете. Основными угрозами информационной политики в Литве спецслужбы считают интернет-порталы sputniknews.lt и baltnews.lt.

Отчет об угрозах национальной безопасности публикуется в Литве с 2015 года.

Германский бундестаг в Берлине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Мнение: Берлин считает русофобию в Прибалтике полезной
Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

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