Британские СМИ сообщили о "тайной встрече" Скрипаля перед покушением‍

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день инцидента в британском Солсбери могли проводить тайную встречу, так как приемники GPS на их телефонах в этот день были отключены около четырех часов, сообщает таблоид Sun со ссылкой на источник.

Специалисты, участвующие в расследовании инцидента, не исключают, что телефоны Скрипаля и его дочери были выключены на протяжении практически четырех часов, поэтому не могли принимать сигнал GPS, отмечает издание.

"Самое убедительное объяснение — то, что их телефоны были выключены утром того дня, когда они стали объектом нападения… Наиболее вероятной причиной (этого) может быть то, что они собирались с кем-то встретиться и хотели остаться вне поле зрения. Это соответствует тем методам работы, которые использовал Скрипаль, когда был разведчиком", — сказал собеседник издания.

Официальных подтверждений этой информации не было.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова сотрудничать с Великобританией по делу Скрипаля, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

