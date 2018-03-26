Судья в Германии проведет в понедельник идентификацию личности Пучдемона

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (541)

БРЮССЕЛЬ, 26 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Судья земли Шлезвиг-Гольштейн в понедельник проведет идентификацию личности бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного в воскресенье в Германии, сообщил его бельгийский адвокат Поль Бекарт.

В настоящее время Пучдемон находится в тюрьме города Ноймюнстер.

"Сегодня он должен предстать перед судьей лишь для идентификации своей личности. После этого судья передаст дело в региональный апелляционный суд, который будет решать относительно правомерности европейского ордера на арест", — сказал адвокат в понедельник в эфире телерадиокомпании RTBF.

По словам Бекарта, принимать решение об экстрадиции Пучдемона в Испанию будут апелляционный суд и генеральный прокурор земли Шлезвиг-Гольштейн.

"Это может занять определенное время. Сроки назвать я не могу", — сказал адвокат. При этом он не исключил, что на время рассмотрения вопроса Пучдемон может быть освобожден условно.

В Испании бывшему главе каталонского правительства предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года после провозглашения независимости каталонским парламентом и последовавшего за этим введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, отозвал его до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений.

В пятницу судья Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клары Понсати, находящейся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая, предположительно, находится в Швейцарии.