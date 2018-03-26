СМИ сообщили о потасовке у здания консульства Польши в Киеве

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Потасовка произошла возле здания консульства Польши в Киеве, охраннику дипведомства плюнули в лицо, сообщило в понедельник интернет-издание "Обозреватель".
По данным издания, трое неизвестных людей, предположительно, граждан Белоруссии, подошли к охраннику, один из них плюнул в лицо охраннику и убежал.
Остальные устроили потасовку, в итоге двоих задержали прибывшие на место полицейские. Предположительно, нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения, добавили в издании.