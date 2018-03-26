Ле Пен потребовала отставки главы МВД Франции после атак террориста

ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости, Людмила Орищенко. Лидер французской правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен после атак террориста на юге Франции потребовала отставки главы МВД Жерара Коллона и высылки тех, кто находится в списке лиц, представляющих угрозу безопасности страны.
"Я требую отставки Жерара Коллона", — сказала Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.
Она обвинила французские власти в неэффективности и в очередной раз выступила за то, чтобы выслать иностранцев, которые находятся в списке лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.
"Надо прекратить раздавать французское гражданство непонятно как и непонятно кому", — подчеркнула Ле Пен.
По делу о захвате заложников задержаны два человека – несовершеннолетний друг Лакдима и его подруга. Она также находится в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции в течение года, и была под наблюдением спецслужб.