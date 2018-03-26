Ле Пен потребовала отставки главы МВД Франции после атак террориста

ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости, Людмила Орищенко. Лидер французской правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен после атак террориста на юге Франции потребовала отставки главы МВД Жерара Коллона и высылки тех, кто находится в списке лиц, представляющих угрозу безопасности страны.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив пассажира, отобрал машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило четыре человека, 15 человек получили ранения. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла террористическая организация ИГ (запрещена в РФ). Устроивший атаки Лакдим, как сообщают французские СМИ, получил гражданство Франции в 2004 году и находился в списке лиц, представляющих угрозу госбезопасности.

"Я требую отставки Жерара Коллона", — сказала Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

Она обвинила французские власти в неэффективности и в очередной раз выступила за то, чтобы выслать иностранцев, которые находятся в списке лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.

"Надо прекратить раздавать французское гражданство непонятно как и непонятно кому", — подчеркнула Ле Пен.

По делу о захвате заложников задержаны два человека – несовершеннолетний друг Лакдима и его подруга. Она также находится в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции в течение года, и была под наблюдением спецслужб.