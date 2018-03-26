Сестра Савченко заявила, что Надежду содержат в неотапливаемом СИЗО

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Следственный изолятор, где содержат депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов, не отапливают, ведется видеонаблюдение, заявила в понедельник ее сестра Вера Савченко.

Савченко была задержана в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде. В пятницу Шевченковский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 20 мая. В суде она заявила, что объявляет голодовку.

"Камеры кругом, то есть это именно видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации. Больше ничего не известно. Она попросила дополнительное одеяло, потому что холодно — это помещение не отапливается", — сказала Вера Савченко во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина". Она также сообщила, что общается с сестрой через адвокатов.

Вера Савченко также не верит, что суд удовлетворит апелляционную жалобу на арест ее сестры, которую планируют подать адвокаты. "Нет, это ручной суд, ручной судья", — сказала она.

По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".