Производитель допустил вину украинского завода в гибели Ми-17 в Сенегале

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Причиной крушения вертолета Ми-17-1В, разбившегося в марте 2018 года в Сенегале, по предварительной информации, стал некачественный ремонт, который эта машина прошла на Украине, заявил РИА Новости в понедельник официальный представитель компании-производителя этой машины — холдинга "Вертолеты России".

15 марта 2018 года информационный портал Dakaractu со ссылкой на официального представителя правительства Сенегала сообщил, что шесть человек погибли в результате крушения в прибрежном районе Сенегала транспортного военного вертолета Ми-17.

Инцидент произошел недалеко от деревни Миссира, области Фатик. По данным властей, вертолет направлялся из города Зигиншор в Дакар. Как ранее сообщалось, на борту находились 16 пассажиров и четыре члена экипажа.

"Обслуживание вертолета, потерпевшего крушение, велось в несертифицированной украинской компании, что делает возможным использование контрафактных запчастей и агрегатов, создающих серьезную угрозу безопасности полетов",- сказал собеседник агентства.

При этом в "Вертолетах России" выразили соболезнования семьям и близким погибших в этой катастрофе.

В свою очередь, источник в российской системе военно-технического сотрудничества пояснил РИА Новости, что Россия в 2006-2007 годах поставила Сенегалу вертолеты Ми-17-1В, Ми-24П и Ми-35П, послепродажное обслуживание которых до 2008 года велось российской стороной. Впоследствии сервис данных машин осуществлялся в украинском городе Конотоп.