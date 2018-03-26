Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (235)

ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта.

"За прошедшие сутки ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы шести населенных пунктов, по которым применялись минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы различных видов и стрелковое оружие. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", — сказал представитель оперативного командования ДНР.