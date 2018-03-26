Конгрессмены США намерены расследовать растущее влияние Китая в Африке

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США республиканец Девин Нуньес заявил, что конгрессмены планируют расследование в связи с действиями КНР по укреплению военного и экономического потенциала в Африке.
Китай объявил о начале строительства военной базы в Джибути, которую называет логистическим центром, в феврале 2016 года. Торжественная церемония открытия военно-морского логистического центра НОАК в Джибути на Африканском роге состоялась 1 августа прошлого года. Власти КНР не сообщают о численности персонала, который намерены там разместить, однако в прессе появилась информация, что на базе будут дислоцированы около 10 тысяч человек.
Ранее представитель министерства обороны КНР У Цянь заявлял, что объект будет в основном использоваться для патрульных миссий, гуманитарных операций, отдыха и снабжения персонала, который проводит операции в Аденском заливе и вблизи Сомали.