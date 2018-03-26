Конгрессмены США намерены расследовать растущее влияние Китая в Африке

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США республиканец Девин Нуньес заявил, что конгрессмены планируют расследование в связи с действиями КНР по укреплению военного и экономического потенциала в Африке.

"Мы продолжаем изучать те области, в которых намерены провести расследование (в отношении КНР). В первую очередь мы смотрим на потенциальное военное присутствие Китая во всем мире… Между тем, китайцы недавно открыли военную базу в Джибути… Мы полагаем, что они намерены инвестировать в порты и инфраструктуру по всему миру не только для (наращивания) военного потенциала, но и для того, чтобы контролировать эти правительства, чтобы иметь возможность вести лоббистскую деятельность и манипулировать властями", — сказал Нуньес в интервью Fox News.

Китай объявил о начале строительства военной базы в Джибути, которую называет логистическим центром, в феврале 2016 года. Торжественная церемония открытия военно-морского логистического центра НОАК в Джибути на Африканском роге состоялась 1 августа прошлого года. Власти КНР не сообщают о численности персонала, который намерены там разместить, однако в прессе появилась информация, что на базе будут дислоцированы около 10 тысяч человек.

Ранее представитель министерства обороны КНР У Цянь заявлял, что объект будет в основном использоваться для патрульных миссий, гуманитарных операций, отдыха и снабжения персонала, который проводит операции в Аденском заливе и вблизи Сомали.