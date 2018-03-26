Захарова назвала действия Британии по «делу Скрипаля» черным пиаром

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Великобритания в "деле Скрипаля" прибегает к черному пиару, а действия Лондона являются "провокацией и авантюрой". Об этом она заявила в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Неубедительная аргументация

Захарова отметила, что британские власти не могу отстоять собственные тезисы по "делу Скрипаля".

"Соответственно, перешли к концепции антирекламы и черного пиара мирового масштаба. Это — колоссальная провокация. Я бы сказала больше: это — колоссальная авантюра", — сказала она.

Информационная кампания против Москвы, как считает представитель МИД, плохо проработана. По словам Захаровой, на неубедительную аргументацию уже начали обращать внимание британские СМИ.

Дело Скрипаля

Кроме того, Захарова заявила, что тех кто пытается представить Россию в образе врага, ждет сюрприз. "У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом", — заявила она.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, сотрудничавший с британской разведкой, и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания в британском городе Солсбери.

По версии Лондона, Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали после заявлений советского ученого Вила Мирзаянова, который не имел отношения к разработке химоружия.

После отравления Скрипаля Лондон выслал 23 российских дипломата и заморозил контакты с Москвой на высоком уровне. Россия в ответ объявила персонами нон грата ряд сотрудников британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

Россия неоднократно называла обвинения в свой адрес "бездоказательной провокацией".

Международное давление на Россию

Британия также пытается оказать давление на Россию с помощью других стран, призывая их принять меры против России.

Газета The Times, ссылаясь на источник, пишет, что в "скоординированной серии высылок" могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва.

Как считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков, действия Запада могут свидетельствовать о последовательной реализации долгосрочной стратегии, направленной на изоляцию России.