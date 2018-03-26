Новый советник Трампа в 2013 году записал обращение к российским сенаторам

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Новый советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон записал обращение к российскому Совету Федерации в 2013 году по просьбе Национальной стрелковой ассоциации США, сообщает телеканал Fox News.

Запись была сделана в честь празднования Дня конституции России. На видео Болтон поздравляет россиян с годовщиной принятия конституции, что стало "эрой свободы" для жителей России. Также он поднимает вопрос о праве на ношение огнестрельного оружия.

"Может ли Джон Болтон получить доступ к секретной информации? Связи с российскими союзниками Владимира Путина?" — написал в Twitter сенатор Тим Кейн, опубликовав ссылку на обращение Болтона.

Позднее ситуацию прокомментировал представитель Болтона. "Посланника Болтона попросил бывший президент Национальной стрелковой ассоциации США Дэвид Кин записать видео с презентацией для верхней палаты российского парламента — Совета Федерации", — приводит его слова телеканал.

Президент США Дональд Трамп во второй раз за две недели произвел замену в своей внешнеполитической команде, объявив, что экс-постпред США при ООН Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности.

Белый дом объяснил уход Макмастера, как и ранее увольнение госсекретаря Рекса Тиллерсона, необходимостью обновить внешнеполитический блок администрации в преддверии исторического саммита Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который должен состояться до конца мая. Болтон ранее занимал должность постпреда США при ООН и известен своими "ястребиными" взглядами в отношении России, КНДР и Ирана.