Французский эссеист обвинил Макрона в раболепии из-за бойкота стенда России

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Отказ президента Франции Эммануэля Макрона посетить стенд России на Парижском книжном салоне говорит о "раболепстве и мелочности" политика. Об этом пишет эссеист Ролан Юро в статье для Boulevard Voltaire.
По мнению журналиста, французский лидер хотел показать себя "примерным учеником" НАТО и Евросоюза, решив игнорировать российский стенд на фоне "антироссийской истерии", поднявшейся после убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
По мнению Юро, скандал с экс-шпионом теряется на фоне истории отношений Франции и России.
Лев Толстой, отмечает Юро, в своих произведениях показывает, что русская элита во время вторжения Наполеона в Россию продолжала восхищаться французской культурой и не была "такой смехотворной как современная власть" во Франции.
Ранее Макрон заявлял, что солидарен с позицией Лондона по "делу Скрипаля" и поддерживает заявление глав США, ФРГ и Великобритании, в котором говорилось, что ответственность за отравление экс-офицера ГРУ и его дочери целиком лежит на Москве.