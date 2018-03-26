Посольство РФ призвало США повлиять на Лондон в вопросе по "делу Скрипаля"

Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь

Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь

ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. США еще могут повлиять на Великобританию в ситуации вокруг дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля ради того позитива, который остался в отношениях Москвы и Вашингтона, считают в посольстве РФ в США.

"Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях. Отношения России и США – более многогранные. От них зависит стратегическая стабильность во всем мире. Они не должны быть заложником подобных явно срежиссированных сюжетов", — говорится в заявлении дипмиссии.

"В нынешней ситуации видим уникальную для вашингтонской администрации — как главного союзника Даунинг-стрит — возможность. В эти дни младшему партнеру как никогда необходимо из-за океана внушение и помощь, основанные на мудрой сдержанности", — отмечают в посольстве.

Заявление посольства было обнародовано на фоне ряда публикаций в СМИ о том, что администрация США в знак солидарности с Великобританией намерена выслать российских дипломатов и ожидает того же от своих европейских союзников. По информации агентства Блумберг, Трамп согласился с рекомендациями своих советников; о высылке дипломатов, вероятно, будет объявлено в понедельник.