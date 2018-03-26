Соглашение о неразглашении о связи порноактрисы с Трампом не имеет силы

ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Соглашение о неразглашении информации об отношениях с Дональдом Трампом, которое подписала порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд), не имеет силы, так как его не подписал сам Трамп, заявил ее адвокат Майкл Авенатти.

"Она взяла деньги. Но факт в том, что господин Трамп не подписал соглашение. Он должен был подписать соглашение, чтобы соглашение вступило в силу", — сказал он в воскресенье в интервью телеканалу CBS.

По его словам, адвокат Трампа Майкл Коэн говорит неправду, когда утверждает, что на соглашении было достаточно его подписи.

Он считает, что иск на 20 миллионов долларов, предъявленный Коэном актрисе за нарушение соглашения, является давлением на нее.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд, в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн подтвердил, что заплатил Клиффорд.

Тогда Дэниелс обратилась к президенту с предложением вернуть деньги. Как заявил ее адвокат, актриса рассчитывает рассказать правду, чтобы американцы сами могли сделать выводы. Она подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006–2007 годах.

Адвокат Майкл Коэн подал в суд на Дэниелс, обвинив ее в нарушении соглашения о неразглашении. По данным Washington Post, Коэн создал корпорацию с ограниченной ответственностью, чтобы через нее заключить соглашение о неразглашении с актрисой. Теперь он требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.