Коалиция: по Саудовской Аравии со стороны Йемена выпустили семь ракет

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Как сообщает телеканал, три ракеты были выпущены по столице страны городу Эр-Рияд.

Все семь ракеты были перехвачены и уничтожены. По предварительным данным, обломки частично попали по жилым районам. По данным телеканала, предположительно, один человек погиб.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября минувшего года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.