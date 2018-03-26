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В виде комикса: для армии США издали пособие о поражении в войне с Россией

00:4126.03.2018
(обновлено: 00:45 26.03.2018)
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© Flickr / U.S. Army / Spc. Stefan EnglishСолдаты армии США. Архивное фотоСолдаты армии США. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army / Spc. Stefan English

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Киберинститут Военной академии США (ACI) опубликовал пособие в формате комикса, в котором силы НАТО проигрывают в вооруженном конфликте с Россией. Об этом сообщает IEEE Spectrum — ежемесячный журнал Института инженеров электротехники и электроники.

Американская полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров M777. Архивное фото
© Фото : 7 RAR Task Group / Capt. Jesse Platz
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Россия начинает и выигрывает

По сюжету комикса Румыния и Молдавия в 2027 году решают объединиться, тем самым "пересекая красную линию" для Кремля. Одновременно с этим НАТО и Россия проводят военные учения возле границы. В какой-то момент войска отклоняются от намеченного плана маневров, в бой вступают роботы, после чего начинается полномасштабный вооруженный конфликт.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
© AFP 2018
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Сражение происходит быстро, так как Россия обладает возможностями ведения высокотехнологичной войны. Москва начинает кибератаку, которая поражает беспилотные системы альянса, а затем атакует силы НАТО с помощью автономных танков. В конце по сюжету комикса российские силы захватывают американское консульство в одном из побежденных городов.

Создатели комикса отмечают, что пособие создано с целью побудить американских военных задуматься о войнах будущего и о том, как именно должна проводиться подготовка к подобным конфликтам.

"Наша миссия состоит в том, чтобы предотвратить стратегический сюрприз для армии", — пояснила сотрудница ACI подполковник Натали Ванетта.

Она отмечает, что пособие предназначено как для рядовых, так и для молодых офицеров. Ванетта отметила, что формат пособия может показаться необычным, однако комиксы помогают военнослужащим "понять во многом непостижимые вещи".

"Выглядит комично и трагично"

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на военном параде на Красной площади, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Александр Вильф
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По словам военного эксперта Алексея Леонкова, пособие выглядит "комично и трагично". Об этом он заявил в интервью RT.

"Если они думают, что такими примитивными пособиями удастся подготовить боеспособную армию, готовую к тем самым реалиям, которые могут произойти в настоящем глобальном боевом конфликте, то это выглядит очень комично и трагично", — заметил Леонков.

При этом эксперт добавил, что уровень компетенции американской армии "упал достаточно низко".

"Так же, как и порог ощущения назначения ядерного оружия. То есть они воспринимают будущий конфликт как легкую прогулку, мультик", — сказал Леонков.

Пособие "говорит об уровне военнослужащих, которые сейчас есть в армии США и стран НАТО". По словам эксперта, его удручает, что в качестве условного противника члены альянса всегда выбирают Россию, Китай или Северную Корею.

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© AFP 2018 / Jim Watson
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Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

В июне президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны в Европе вынуждает Россию на это реагировать. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.

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