В Киеве рассказали, почему не высылают российских дипломатов

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Дипломатические отношения между Украиной и Россией уже сведены к минимуму, поэтому необходимости в высылке дипломатов нет, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Она напомнила, что российского посла в Киеве нет, как и украинского в Москве.

"В посольствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулы", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Если же консулов выслать, у украинских заключенных, отбывающих наказание в России, не будет возможности "почувствовать минимальную поддержку", подчеркнула она. Геращенко назвала, в частности, имена Станислава Клыха, Николая Карпюка и Романа Сущенко, назвав их "политзаключенными".

Карпюк и Клых — члены националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* (УНА-УНСО*). В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил их к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.

Сущенко обвиняют в шпионаже. По данным ФСБ, он работал на украинскую разведку и собирал сведения о деятельности российских Вооруженных сил и Росгвардии.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Петра Порошенко о том, что граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах, следует обменять на россиян, заявил, что преступники, осужденные по российскому законодательству и отбывающие наказание, не относятся к пленным или удерживаемым лицам.

* Экстремистская организация, запрещенная в России