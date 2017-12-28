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В мире

"Они не пленные": Песков рассказал об осужденных в России украинцах

16:5728.12.2017
(обновлено: 17:49 28.12.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДмитрий Песков. Архивное фотоДмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Кремле отреагировали на слова Петра Порошенко о том, что граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах, следует обменять на россиян. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что преступники, осужденные по российскому законодательству и отбывающие наказание, не относятся к пленным или удерживаемым лицами.

Украинские военнослужащие во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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"Ключ к решению – в Киеве". Сенатор об обмене пленными на Украине

"Но в любом случае, конечно, подобные вопросы — они решаются на высшем уровне, и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности обмена украинцев, осужденных в России.

Позиция Порошенко

О необходимости обменять украинцев, находящихся в российских тюрьмах, Порошенко заявил изданию "Страна.ua".

На вопрос корреспондента о том, почему среди тех, кого накануне передали Луганской и Донецкой народным республикам, не было ни одного россиянина, а только граждане Украины, он ответил, что Киев приложит больше усилий для возвращения граждан из российских тюрем и из Крыма.

По его словам, более 15 граждан России необходимо обменять, в частности, на Сенцова, Романа Сущенко, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка.

Украинские пленные во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Пленные едут домой: шаг в направлении мира или тактическая уловка?

В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Его сообщник, Кольченко, получил десять лет лишения свободы.

Карпюк и Клых — члены националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* (УНА-УНСО*). В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил их к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.

Сущенко обвиняют в шпионаже. По данным ФСБ, он работал на украинскую разведку и собирал сведения о деятельности российских Вооруженных сил и Росгвардии.

Гражданская война

По мнению директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, отсутствие в списках по обмену между Киевом и самопровозглашенными республиками россиян лишний раз подтверждает, что конфликт на востоке страны — внутренний, и Москва не имеет к нему никакого отношения.

Военнопленные из Украины во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov
Аналитик: в процедуру обмена пленными украинская сторона "подсыпала дегтя"

"Порошенко в данном случае показывает, какой он врун и лгун. Хотя, что было ожидать… Надо было тогда при обмене пленными в Донбассе жестче и четче согласовывать списки. А то, что в итоге в этих списках не оказалось граждан России, это просто говорит о том, что на Украине идет гражданская война, а не как это пытается представить Киев — противостояние между Украиной и Россией. Люди, которые были обменены вчера, это граждане Украины — как с одной, так и с другой стороны. Думаю, это ярче всего говорит о нынешнем состоянии дел", — сказал политолог.

Обмен пленными в Донбассе

В среду в Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом. В ДНР и ЛНР вернулись 238 человек, а на подконтрольную украинскому правительству территорию — 73.

Военнопленный из Украины во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
В списках не значатся. Как прошел обмен пленными в Донбассе

Донецк передал 57 пленных, Киев —165. Один человек отказался возвращаться на Украину. В ЛНР должны были вернуться 75 человек, но двое также отказались. На Украину отправились 16 человек.

При процедуре присутствовали уполномоченные по правам человека ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Ольга Кобцева, а также представители Русской православной церкви и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Большую роль в достижении итоговой договоренности сыграла РПЦ. В понедельник патриарх Кирилл обсудил эту тему с лидерами ДНР и ЛНР, а также лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком.

* Экстремистская организация, запрещена в России

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вячеслав Нестеренко
Предлагаю поступить "зеркально": украинцев, с русофобских скамеек, не вылезающих с наших ток-шоу, заключить в СИЗО и обменять на наших пленных.
17:30
28.12.2017
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Anatoliy Lebedev
Мы долго дроchить будем, мне тут знакомый из ФСБ, случайно показал карту мира, там нет США "О Ужас".
17:13
28.12.2017
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