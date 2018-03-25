Украинский журналист рассказал о постановочных съемках в Донбассе

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Журналист Андрей Куликов в эфире "Пятого канала" рассказал о том, как украинские СМИ освещают события на востоке страны.

По словам Куликова, его киевские коллеги не видят происходящего в зоне конфликта, а публикации, которые появляются в столичных изданиях, не отображают суть событий в Донбассе.

"Я года полтора, может, два назад в Краматорске был на "До ТеБе", это было тогда донецкое областное телевидение. Я впервые посмотрел новости, которые они делали на месте. Конечно, были у меня претензии по технологиям, но этот выпуск новостей, сделанный людьми, которые там живут, о людях, которые там живут, настолько отличался от того, что мы видим <…> на центральных каналах", — заметил телеведущий.

Как заявил Куликов, украинские телеканалы показывают "неполную картину" происходящего и используют постановочные съемки.

"Работа, которую делает съемочная группа, появившаяся там на день-два-три, частично, в том числе с постановочными съемками или со съемками не постановочными, но заданными, не создает целой картины", — подчеркнул журналист.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

В республиках неоднократно заявляли, что украинские СМИ необъективно освещают события в Донбассе.