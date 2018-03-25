В ДНР опасаются провокаций со стороны украинских силовиков на юге Донбасса

ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков с использованием танков и минометов на юге Донецкой области, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"По данным, только что полученным нашей разведкой, украинскими силовиками… в районе Лебединское (населенный пункт под контролем силовиков на юге Донецкой области — ред.) готовится очередная провокация с целью вызова ответного огня. Для чего будет совершен минометный и танковый обстрел позиций подразделений ВС ДНР", — сказал представитель оперативного командования.

Кроме того, в командовании ДНР не исключают обстрела украинскими силовиками своей территории с целью обвинения ополчения и рекомендуют жителям близ лежащих районов находиться вблизи укрытий и сохранять бдительность.

"Также мы не исключаем, что с целью подготовки прибывшими в зону так называемой "АТО" группами журналистов сфабрикованных репортажей с обвинением наших защитников в обстрелах будет нанесен "дружественный" неприцельный обстрел по району Лебединского…", — сказал представитель ведомства.

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