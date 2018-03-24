Заберите свою свинину! США объявили Китаю "торговую войну". Пекин ответил

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Торговые пошлины на ввоз в США стали и алюминия вступили в силу. В последний момент Дональд Трамп внял предупреждениям и отсрочил введение заградительных мер для стран-союзниц. И теперь окончательно ясно, что главной целью для него был Китай. Пекин принимает ответные меры — обнародован список из 128 американских товаров, на которые также могут быть введены импортные пошлины. К чему приведет новая "торговая война" — в материале РИА Новости.

Друзей много, враг один

Заградительные торговые пошлины на ввоз в Соединенные Штаты стали и алюминия в размере 25 и 10 процентов соответственно введены для продукции из всех стран с 23 марта. Однако накануне президент Трамп отсрочил эту меру для государств Европейского союза, Аргентины, Австралии, Бразилии, Южной Кореи, Канады и Мексики до первого мая. Затем он примет решение — возможно, освободит их металлы от пошлин на постоянной основе.

После того как Трамп подписал распоряжение об импортных тарифах на сталь и алюминий, в его адрес прозвучало немало гневных заявлений, и больше всего — из Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила о "твердом ответе" ЕС. Еврокомиссия пригрозила иском во Всемирную торговую организацию. В итоге Белый дом решил не связываться с Европой, а заодно не обижать других своих союзников — Австралию, Аргентину и Бразилию. Канаде и Мексике Трамп выдвинул ультиматум: пошлин для них не будет, если эти страны пойдут на его условия по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле NAFTA. Южная Корея попала в список "льготников" как важный стратегический партнер по безопасности на фоне угрозы, исходящей от КНДР.

В итоге на острие торгового удара США оказался Пекин.

© REUTERS / Jonathan Ernst Президент Дональд Трамп после подписания меморандума, устанавливающего тарифы и инвестиционные ограничения для Китая. 22 марта 2018 © REUTERS / Jonathan Ernst Президент Дональд Трамп после подписания меморандума, устанавливающего тарифы и инвестиционные ограничения для Китая. 22 марта 2018

От сухофруктов до стальных труб

В тот же день, когда американские пошлины вступили в силу, Министерство коммерции Китая разместило на официальном сайте заявление. Пекин обвиняет Вашингтон в нарушении правил ВТО, превышении мер экономической безопасности и сообщает об ответных мерах. Как следует из документа, КНР предпринимает их, "чтобы сбалансировать возникающее преимущество США" в своей стране.

К заявлению приложен перечень американских товаров, на ввоз которых в Китай могут быть введены дополнительные импортные пошлины. Свежие и замороженные фрукты и ягоды, сухофрукты, орехи, вино. Ряд непродовольственных товаров. Всего 128 наименований, из которых 120 облагаются ставкой 15 процентов, восемь, в том числе алюминиевый лом и свинина, — 25 процентов. В общей сложности эти меры могут затронуть китайский импорт из Америки на три миллиарда долларов.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Сухофрукты из США в супермаркете в Пекине. 23 марта 2018 © AP Photo / Mark Schiefelbein Сухофрукты из США в супермаркете в Пекине. 23 марта 2018

Пока Пекин не ввел пошлины. Составленный Министерством коммерции список предлагается для изучения и обмена мнениями профильным государственным департаментам, местным органам власти, бизнес-ассоциациям, компаниям и гражданам. Обсуждение продлится до 31 марта, и сама публикация этого перечня больше напоминает тонкую восточную угрозу.

Кроме того, власти КНР предупреждают, что обратятся в ВТО.

Бумеранг может вернуться

Еще в ходе своей избирательной кампании бизнесмен Дональд Трамп постоянно грозил Пекину — "финансовому манипулятору", обвинял Китай в экономическом терроризме. Неоднократно заявлял о намерении принять протекционистские меры для защиты американской экономики, развития производства на территории США и создания рабочих мест для американцев. Введение заградительных пошлин на сталь и алюминий — одна из таких мер, и направлена она прежде всего против Китая.

© AFP 2018 Рабочие на сталелитейном заводе в Цзоупине, Китай © AFP 2018 Рабочие на сталелитейном заводе в Цзоупине, Китай

Однако отношение к такой политике главы Белого дома неоднозначно и на Западе, и в самих США. Так, согласно докладу вашингтонской консалтинговой группы Trade Partnership, введение тарифов способно лишить страну 146 тысяч рабочих мест — и это без учета ответных мер со стороны пострадавших стран.

Британская аналитическая группа Oxford Economics предупреждает: разрыв торговых отношений с Китаем будет катастрофическим для США. В том числе и потому, что китайско-американская торговля поддерживает порядка 2,6 миллиона рабочих мест в стране, включая созданные китайскими компаниями. Кроме того, китайские производители снижают цены для потребителей в США, уменьшают инфляцию и помогают повышению уровня благосостояния американских домохозяйств.

Исходящие из Вашингтона угрозы "наказать" Пекин за его торговую политику генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в комментарии агентству Sputnik сравнил с советом министра обороны Великобритании в адрес России "отойти в сторону и заткнуться". По оценке Мухина, это свидетельствует о "потере интеллекта администрацией США".