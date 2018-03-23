Путин провел телефонный разговор с главой ЮАР

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой ЮАР Сирилом Рамапосой вопросы, связанные с председательством африканской страны в БРИКС в 2018 году, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе южноафриканской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой. Затронуты вопросы, связанные с председательством ЮАР в объединении БРИКС в 2018 году. С российской стороны поддержаны приоритеты председательства и проводимая работа по подготовке саммита БРИКС в Йоханнесбурге 25-27 июля этого года", — говорится в сообщении.

Также глава ЮАР поздравил Путина с победой на президентских выборах и отметил взаимную готовность активно развивать двустороннее сотрудничество между странами.