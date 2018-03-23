При захвате заложников на юге Франции погибли три человека

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. На юге Франции неизвестный мужчина захватил заложников в магазине Super U. Погибли три человека, сообщил BFMTV.
По словам мэра коммуны Треб Эрика Менасси, которого цитирует Depeche du Midi, один из погибших — мясник, работавший в супермаркете. Позднее СМИ уточнили, что в число погибших входят две жертвы в супермаркете и владелец автомобиля, на котором злоумышленник приехал к магазину.
Заложникам удалось сбежать. "Клиенты вышли, внутри находятся только захвативший заложников и один из офицеров жандармерии", — сообщили на BFMTV.
Премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил, что в Требе сложилась "серьезная ситуация". Он назвал случившееся терактом. На место происшествия также направился министр внутренних дел Жерар Колон.
Как передает радиостанция RTL, антитеррористическое подразделение прокуратуры возбудило уголовное дело.
По свидетельствам очевидцев, которые распространяют французские СМИ, злоумышленник — выходец из Марокко — был вооружен огнестрельным и холодным оружием и кричал "Аллах Акбар".главного фигуранта дела о терактах в Париже и Брюсселе Салаха Абдеслама.
Также сообщалось, что во французском Каркассоне неизвестный на машине открыл огонь по спецназовцам, которые совершали пробежку. Один из них ранен. Как отмечает телеканал BFMTV, захват заложников и стрельбу по спецназовцам осуществил один и тот же человек.
*террористическая группировка, запрещенная в России