При захвате заложников на юге Франции погибли три человека

Сотрудники правоохранительных органов в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018

Сотрудники правоохранительных органов в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. На юге Франции неизвестный мужчина захватил заложников в магазине Super U. Погибли три человека, сообщил BFMTV.

Инцидент произошел в департаменте Од. Район оцепили сотрудники правоохранительных органов.

По словам мэра коммуны Треб Эрика Менасси, которого цитирует Depeche du Midi, один из погибших — мясник, работавший в супермаркете. Позднее СМИ уточнили, что в число погибших входят две жертвы в супермаркете и владелец автомобиля, на котором злоумышленник приехал к магазину.

Заложникам удалось сбежать. "Клиенты вышли, внутри находятся только захвативший заложников и один из офицеров жандармерии", — сообщили на BFMTV.

Премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил, что в Требе сложилась "серьезная ситуация". Он назвал случившееся терактом. На место происшествия также направился министр внутренних дел Жерар Колон.

© AP Photo / La Depeche Du Midi Сотрудники правоохранительных органов в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018 © AP Photo / La Depeche Du Midi Сотрудники правоохранительных органов в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018

Как передает радиостанция RTL, антитеррористическое подразделение прокуратуры возбудило уголовное дело.

По свидетельствам очевидцев, которые распространяют французские СМИ, злоумышленник — выходец из Марокко — был вооружен огнестрельным и холодным оружием и кричал "Аллах Акбар".

Он уже заявил о приверженности "Исламскому государству"* и, по данным СМИ, потребовал освободить главного фигуранта дела о терактах в Париже и Брюсселе Салаха Абдеслама.

Также сообщалось, что во французском Каркассоне неизвестный на машине открыл огонь по спецназовцам, которые совершали пробежку. Один из них ранен. Как отмечает телеканал BFMTV, захват заложников и стрельбу по спецназовцам осуществил один и тот же человек.

*террористическая группировка, запрещенная в России