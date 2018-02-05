Прокурор потребовала приговорить Абдеслама к 20 годам тюрьмы, пишут СМИ

БРЮССЕЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Федеральный прокурор потребовала приговорить главного обвиняемого по делу о терактах в Париже в 2015 году Салаха Абдеслама и его сообщника к 20 годам тюрьмы по делу о перестрелке с полицейскими в Брюсселе, передает телерадиокомпания RTBF.
В понедельник в Брюсселе начался процесс по делу Абдеслама и его сообщника Суфиана Айари, которые обвиняются в покушении на убийство полицейских, проводивших обыск в квартире в брюссельской коммуне Форе 15 марта 2016 года. Тогда Абдесламу и Айари удалось бежать, их задержали три дня спустя в брюссельской коммуне Моленбек.
"Абдесламу и Айари вменяется в вину не просто покушение на убийство, им вменяется в вину покушение на убийство в контексте терроризма. На этом основании следует определять меру наказания. Я могу потребовать от трех до 20 лет тюрьмы за те действия, в которых обвиняются Абдеслам и Айари", — сказала прокурор.
Она сообщила, что всего в ходе операции было две перестрелки. Сначала в полицейских стреляли из одного автомата, когда они вошли в дом, а затем, час спустя, из другого оружия был ранен сотрудник полицейского спецназа, когда группа полицейских начала штурм.
"Из второго оружия стрелял Айари. Его ДНК обнаружено на оружии и на магазине с патронами", — заявила прокурор, подтверждая свое обвинение тем фактом, что Айари воевал в Сирии на стороне террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ – ред.).
При этом, по ее словам, Айари и Абдеслам разделяют вину за владение оружием в контексте терроризма. Она считает, что их целью было "посеять ужас и дестабилизировать население".
По данным телеканала, в конце своего выступления прокурор потребовала приговорить обоих обвиняемых к максимальному сроку заключения, предполагаемому за вменяемые им правонарушения – к 20 годам лишения свободы. При этом, по ее мнению, правом на досрочное освобождение они смогут воспользоваться только через 13 лет.