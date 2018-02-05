Прокурор потребовала приговорить Абдеслама к 20 годам тюрьмы, пишут СМИ

БРЮССЕЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Федеральный прокурор потребовала приговорить главного обвиняемого по делу о терактах в Париже в 2015 году Салаха Абдеслама и его сообщника к 20 годам тюрьмы по делу о перестрелке с полицейскими в Брюсселе, передает телерадиокомпания RTBF.

В понедельник в Брюсселе начался процесс по делу Абдеслама и его сообщника Суфиана Айари, которые обвиняются в покушении на убийство полицейских, проводивших обыск в квартире в брюссельской коммуне Форе 15 марта 2016 года. Тогда Абдесламу и Айари удалось бежать, их задержали три дня спустя в брюссельской коммуне Моленбек.

"Абдесламу и Айари вменяется в вину не просто покушение на убийство, им вменяется в вину покушение на убийство в контексте терроризма. На этом основании следует определять меру наказания. Я могу потребовать от трех до 20 лет тюрьмы за те действия, в которых обвиняются Абдеслам и Айари", — сказала прокурор.

Она сообщила, что всего в ходе операции было две перестрелки. Сначала в полицейских стреляли из одного автомата, когда они вошли в дом, а затем, час спустя, из другого оружия был ранен сотрудник полицейского спецназа, когда группа полицейских начала штурм.

На слушаниях Айари заявил судье, что, по его мнению, из обоих автоматов стрелял Мохамед Белькаид, убитый в ходе операции.

"Из второго оружия стрелял Айари. Его ДНК обнаружено на оружии и на магазине с патронами", — заявила прокурор, подтверждая свое обвинение тем фактом, что Айари воевал в Сирии на стороне террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ – ред.).

При этом, по ее словам, Айари и Абдеслам разделяют вину за владение оружием в контексте терроризма. Она считает, что их целью было "посеять ужас и дестабилизировать население".

Прокурор полагает, что трое мужчин, находившихся в квартире в момент обыска, устраивали полицейским засаду, выждав и открыв стрельбу лишь после того, как стражи порядка выломали дверь в дом. Затем, по ее словам, засада была устроена вновь, когда час спустя во время штурма попал под обстрел полицейский спецназ. "Обвиняемые прекрасно осознавали, что они собирались совершить убийство", — заявила прокурор.

По данным телеканала, в конце своего выступления прокурор потребовала приговорить обоих обвиняемых к максимальному сроку заключения, предполагаемому за вменяемые им правонарушения – к 20 годам лишения свободы. При этом, по ее мнению, правом на досрочное освобождение они смогут воспользоваться только через 13 лет.