В США оставили в силе обвинения против охранников Эрдогана

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Правоохранители в США оставили в силе обвинения против четырех сотрудников службы безопасности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выдвинутые в связи с беспорядками во время визита турецкого лидера в страну в прошлом год, заявил РИА Новости представитель федеральной прокуратуры в столичном округе Колумбия.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что прокуратура в США сняла обвинения с 11 охранников Эрдогана.

"Обвинения в нападении против четырех сотрудников службы безопасности президента Эрдогана остаются в силе", — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что обвинения, выдвинутые в рамках данного дела против двух граждан Канады, также не были сняты.

Ранее в июне полиция Вашингтона выдала ордеры на арест охранников президента Турции в связи с инцидентом у резиденции посла страны в США. Среди тех, кто оказался в розыске, числились девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и еще два гражданина Канады. Шеф полиции призвал разыскиваемых прибыть в США и ответить по закону.

В мае 2017 года время визита президента Турции произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом.

Находившийся в американской столице Эрдоган, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов. Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.