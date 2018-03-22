Трамп и Эрдоган подтвердили важность крепких двусторонних отношений

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в четверг по телефону развитие ситуации в регионе, а также подтвердили важность крепких двусторонних отношений, говорится в сообщении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для того, чтобы подтвердить важность крепких отношений между США и Турцией, будучи союзниками по НАТО и стратегическими партнерами, а также, чтобы обменяться взглядами на развитие ситуации в регионе", — отмечается в комментарии.

В Белом доме также сообщили, что "лидеры подтвердили приверженность продолжать усилия по укреплению сотрудничества" для решения совместных стратегических задач, а также обсудили "обеспокоенности обеих стран, которые влияют на двусторонние отношения".

Последнее время отношения между Турцией и США обострились из-за разногласий по ряду вопросов, в том числе по ситуации в Сирии и задержанию сотрудников американских дипмиссий.

Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG (силы самообороны сирийских курдов) из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в июне 2016 года. Анкара также обвиняла Вашингтон в том, что они демонстрируют двойные стандарты.

В госдепе США признают, что у страны "определенно есть разногласия с турецким руководством", однако они по-прежнему считают, что с Анкарой существует "относительно крепкий альянс".