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Эксперты рассказали, как долго может длиться "дело Саркози"

Сюжет:
Дело о коррупции в отношении Саркози (58)
15:1322.03.2018
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© AFP 2018 / Kenzo Tribouillard/PoolНиколя СаркозиНиколя Саркози
© AFP 2018 / Kenzo Tribouillard/Pool

ПАРИЖ, 22 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Дело о финансировании из Ливии президентской кампании 2007 года, в рамках которого экс-президенту Франции Николя Саркози предъявлено сразу несколько обвинений, может тянуться годами, и, вероятнее всего, закончится также, как дело Бетанкур — с экс-президента снимут все обвинения, но сделано это будет без той шумихи, которой сопровождаются последние события, считает экс-министр транспорта Тьери Мариани.

Муаммар Каддафи и Николя Саркози
© REUTERS / Patrick Hertzog/Pool/File Photo
Саркози за решеткой: Каддафи отомстил французскому президенту из могилы
Адвокат Ксавье Бертран также полагает, что это дело может затянуться надолго, и отмечает, что помещение Саркози под судебный контроль выглядит неожиданным, так как сложно представить, что экс-президент может скрыться.

Вечером в среду, после 25 часов допроса с перерывом на сон, Саркози предъявили обвинения в пассивной коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских госсредств. Сам экс-президент отвергает все обвинения. Утром СМИ распространили его заявления в ходе допроса.

"Заявления Муамара Каддафи, его семьи и его банды начались только 11 марта 2011 года, наутро после приема в Елисейском дворце Переходного национального совета Ливии. С тех пор началась кампания по оклеветанию меня", — заявил Саркози. Он настаивает, что был обвинен без каких-либо доказательств, на основании заявлений Каддафи, его сына, племянника, двоюродного брата, представителя, экс-премьера и французского бизнесмена ливанского происхождения Зиада Такиеддина.

Подробнее о деле о финансировании президентской кампании Николя Саркози читайте в справке РИА Новости >>

Чемоданы с миллионами

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Кадыров прокомментировал задержание экс-президента Франции Саркози
Дело, в рамках которого экс-президент предстал перед следователями, тянется во Франции уже несколько лет. Весной 2012 года, после того, как Саркози не смог переизбраться на второй срок, французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. По информации издания, переговоры о финансировании кампании шли между сыном Каддафи Сейф аль-Исламом и Такиеддином.

Французский бизнесмен не раз представал перед судом, ему предъявляли обвинения в отмывании денег, в подкупе должностных лиц иностранных государств и мошенничестве.

Предварительное расследование по делу о финансировании кампании было открыто в апреле 2013 года.

Очередную попытку вернуться в высший эшелон власти Саркози предпринял в 2016 году, выдвинув свою кандидатуру на праймериз правоцентристов. За несколько дней до этого Такиеддин рассказал журналистам, как возил чемоданы с деньгами из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози. Общая сумма наличности составила, по его словам, пять миллионов евро.

Подробнее о главах государств, становившихся фигурантами уголовных дел, читайте в справке РИА Новости >>

Уникальный случай

Саиф-аль-Ислам Каддафи. Архивное фото
© AP Photo / Ben Curtis, File
Сын Каддафи заявил о готовности дать показания против Саркози
Тьери Мариани, бывший в период президентства Саркози министром транспорта, в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что "французское правосудие не знает других подобных случаев предъявления обвинений экс-президенту". Однако самому Саркози обвинения предъявляют уже не в первый раз.

"Несколько лет назад мы уже переживали такую же историю с Саркози — это было дело Бетанкур, наследницы L'Oreal. Саркози тоже предъявляли обвинения, все развивалось точно по такому же сценарию, а закончилось его полным оправданием", — напоминает Мариани.

В рамках "дела Бетанкур" экс-президент обвинялся в злоупотреблении доверием владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур при финансировании своей предвыборной кампании. Расследование началось в 2007 году, но до 2012 года Саркози как президент обладал иммунитетом. В октябре 2013 года дело было закрыто за недостаточностью доказательств.

"Сейчас, мне кажется, это скорее остервенение правосудия против Николя Саркози, чем какие-то конкретные вещи. По факту, этому делу уже 11 лет, и оно основано на показаниях двух человек: один из них был близок Каддафи, а второго уже не раз приговаривали за его заявления", — отмечает экс-министр.

Экс-президент Франции Николя Саркози выступает на XX Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эксперт: Саркози грозит реальный тюремный срок
По его мнению, действия французского правосудия, за которыми в последние дни пристально следят не только во Франции, но и за ее пределами, "унижают" Саркози, поскольку он "не представляет опасности для общества, и риска того, что он сбежит из Франции, нет".

"Предъявление обвинений — это ни в коем случае не доказательство вины. Это знак того, что расследование продолжается. И я убежден, что и это дело закончится так же, как и с Бетанкур — тихо, пока никто не видит, никто не будет об этом говорить, с него снимут все обвинения", — выразил надежду Мариани.

Говоря о том, сколько может продлиться следствие, он пояснил, что никаких ограничений срока в законе не прописано.

"Оно может длиться и десять лет. Во французском правосудии, в отличие от правосудия других стран, не прописан максимальный срок следствия. Судьи могут хоть каждый год присылать повестку, и это может длиться пять-десять-двадцать лет. Ограничения нет, и вот это самое ужасное", — заключил он.

Мнение юриста

Адвокат Ксавье Бертран считает, что развитие дела займет по меньшей мере несколько месяцев.

Николя Саркози. Архивное фото
© AFP 2018 / Kenzo Tribouillard/Pool
Экс-министр образования назвал задержание Саркози унижением для Франции
"Сейчас Саркози получит доступ к делу, это позволит его адвокатам выработать линию защиты. Они должны будут запросить документы из досье. Это потребует нескольких месяцев, прежде, чем мы перейдем на следующий этап — снятие обвинений или передача дела в суд", — сказал юрист.

По его словам, сейчас нельзя определить, сколько займет весь процесс.

"В любом случае, все дальнейшие действия займут много месяцев. Я бы сказал, что ответа о том, будет ли дело закрыто, или оно будет развиваться дальше, ждать придется не меньше года", — отметил Бертран.

"Говорят — этому нет официальных подтверждений, что в деле доминируют показания свидетелей, а не реальные и доказанные факты… Но когда кому-то предъявляют обвинения, значит, к этому есть серьезные и согласованные основания", — подчеркнул собеседник агентства.

Адвокат отметил, что помещение экс-президента под судебный контроль выглядит неожиданным.

"Что именно понимается под судебным контролем в этом случае, не очень понятно. Это может быть ограничение свободы и перемещений — это удивительно, поскольку сложно представить, что бывший президент покинет страну. Но может быть, что этот контроль предполагает лишь ограничение общения с какими-то конкретными людьми", — пояснил он.

Бертран вспомнил еще один случай, когда бывший глава государства представал перед судом. Обвинения в растрате средств и превышении полномочий были предъявлены экс-президенту Франции Жаку Шираку до делу о создании фиктивных рабочих мест в парижской мэрии. В 2011 году его признали виновным и приговорили к двум годам условно.

Экс-президент Франции Николя Саркози
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Саркози отверг обвинения по делу о финансировании президентской кампании
"Обвинения, предъявленные Саркози, достаточно серьезные, по ним может грозить реальный срок. С учетом того, в чем его обвинили, максимальный срок может составлять до десяти лет. Но прежде, чем всерьез обсуждать возможный срок, нужно рассмотреть еще немало элементов дела. Пока это не вопрос для обсуждения", — добавил он.

Саркози принял бразды правления страной как раз из рук своего однопартийца Ширака. Но предположить, постигнет ли политика та же участь, что и его предшественника — признание виновным, условный или даже реальный срок, — пока нельзя.

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