Эксперты рассказали, как долго может длиться "дело Саркози"

ПАРИЖ, 22 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Дело о финансировании из Ливии президентской кампании 2007 года, в рамках которого экс-президенту Франции Николя Саркози предъявлено сразу несколько обвинений, может тянуться годами, и, вероятнее всего, закончится также, как дело Бетанкур — с экс-президента снимут все обвинения, но сделано это будет без той шумихи, которой сопровождаются последние события, считает экс-министр транспорта Тьери Мариани.
Вечером в среду, после 25 часов допроса с перерывом на сон, Саркози предъявили обвинения в пассивной коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских госсредств. Сам экс-президент отвергает все обвинения. Утром СМИ распространили его заявления в ходе допроса.
"Заявления Муамара Каддафи, его семьи и его банды начались только 11 марта 2011 года, наутро после приема в Елисейском дворце Переходного национального совета Ливии. С тех пор началась кампания по оклеветанию меня", — заявил Саркози. Он настаивает, что был обвинен без каких-либо доказательств, на основании заявлений Каддафи, его сына, племянника, двоюродного брата, представителя, экс-премьера и французского бизнесмена ливанского происхождения Зиада Такиеддина.
Чемоданы с миллионами
Французский бизнесмен не раз представал перед судом, ему предъявляли обвинения в отмывании денег, в подкупе должностных лиц иностранных государств и мошенничестве.
Предварительное расследование по делу о финансировании кампании было открыто в апреле 2013 года.
Очередную попытку вернуться в высший эшелон власти Саркози предпринял в 2016 году, выдвинув свою кандидатуру на праймериз правоцентристов. За несколько дней до этого Такиеддин рассказал журналистам, как возил чемоданы с деньгами из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози. Общая сумма наличности составила, по его словам, пять миллионов евро.
Уникальный случай
"Несколько лет назад мы уже переживали такую же историю с Саркози — это было дело Бетанкур, наследницы L'Oreal. Саркози тоже предъявляли обвинения, все развивалось точно по такому же сценарию, а закончилось его полным оправданием", — напоминает Мариани.
В рамках "дела Бетанкур" экс-президент обвинялся в злоупотреблении доверием владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур при финансировании своей предвыборной кампании. Расследование началось в 2007 году, но до 2012 года Саркози как президент обладал иммунитетом. В октябре 2013 года дело было закрыто за недостаточностью доказательств.
"Сейчас, мне кажется, это скорее остервенение правосудия против Николя Саркози, чем какие-то конкретные вещи. По факту, этому делу уже 11 лет, и оно основано на показаниях двух человек: один из них был близок Каддафи, а второго уже не раз приговаривали за его заявления", — отмечает экс-министр.
"Предъявление обвинений — это ни в коем случае не доказательство вины. Это знак того, что расследование продолжается. И я убежден, что и это дело закончится так же, как и с Бетанкур — тихо, пока никто не видит, никто не будет об этом говорить, с него снимут все обвинения", — выразил надежду Мариани.
Говоря о том, сколько может продлиться следствие, он пояснил, что никаких ограничений срока в законе не прописано.
"Оно может длиться и десять лет. Во французском правосудии, в отличие от правосудия других стран, не прописан максимальный срок следствия. Судьи могут хоть каждый год присылать повестку, и это может длиться пять-десять-двадцать лет. Ограничения нет, и вот это самое ужасное", — заключил он.
Мнение юриста
Адвокат Ксавье Бертран считает, что развитие дела займет по меньшей мере несколько месяцев.
По его словам, сейчас нельзя определить, сколько займет весь процесс.
"В любом случае, все дальнейшие действия займут много месяцев. Я бы сказал, что ответа о том, будет ли дело закрыто, или оно будет развиваться дальше, ждать придется не меньше года", — отметил Бертран.
"Говорят — этому нет официальных подтверждений, что в деле доминируют показания свидетелей, а не реальные и доказанные факты… Но когда кому-то предъявляют обвинения, значит, к этому есть серьезные и согласованные основания", — подчеркнул собеседник агентства.
Адвокат отметил, что помещение экс-президента под судебный контроль выглядит неожиданным.
"Что именно понимается под судебным контролем в этом случае, не очень понятно. Это может быть ограничение свободы и перемещений — это удивительно, поскольку сложно представить, что бывший президент покинет страну. Но может быть, что этот контроль предполагает лишь ограничение общения с какими-то конкретными людьми", — пояснил он.
Бертран вспомнил еще один случай, когда бывший глава государства представал перед судом. Обвинения в растрате средств и превышении полномочий были предъявлены экс-президенту Франции Жаку Шираку до делу о создании фиктивных рабочих мест в парижской мэрии. В 2011 году его признали виновным и приговорили к двум годам условно.
Саркози принял бразды правления страной как раз из рук своего однопартийца Ширака. Но предположить, постигнет ли политика та же участь, что и его предшественника — признание виновным, условный или даже реальный срок, — пока нельзя.