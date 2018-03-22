Экс-глава ЦРУ считает, что у России "что-то есть на Трампа"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан выразил мнение, что у России "может быть что-то" на американского президента Дональда Трампа. Это, по мнению бывшего директора организации, объясняет "теплое отношение Трампа" к российскому президенту Владимиру Путину, пишет The Hill.информации о Трампе" выдвигала журналистка NBC Мегин Келлли, которая взяла интервью у президента России.
"Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп беспокоен. Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет", — передает издание слова экс-главы ЦРУ.
По словам Бреннана, трудно объяснить поведение американского лидера и его позицию по отношению к Путину.
"Можно, опять же, предполагать, что что-то все-таки есть", — заключил он.
Позже ряд американских политиков, в частности Джон Маккейн, раскритиковали президента США за поздравление Путина. Кроме того, как пишет Washington Post, советники Трампа рекомендовали ему воздержаться от разговора с российским лидером. Однако сам президент США не согласился с критикой и заявил, что Соединенным Штатам необходимы дружественные отношения с Россией.