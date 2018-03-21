ПАРИЖ, 21 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании президентской кампании властями Ливии, он находится под судебным контролем, пишет газета Monde.

"Через два дня пребывания под стражей экс-президенту республики Николя Саркози в среду, 21 марта, предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Саркози на автомобиле покинул здание Службы по борьбе с коррупцией, налоговыми и финансовыми преступлениями (OCLCIFF), где два дня подряд давал показания, и отправился домой.

Утром во вторник стало известно, что бывшего президента Франции и экс-главу партии "Республиканцы" Саркози задержали в пригороде Парижа. Сообщалось, что он даёт показания в рамках расследования дела о возможном финансировании его президентской кампании 2007 года ливийскими властями.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, из которых следовало, что ливийский режим передал приближенным экс-президента 50 миллионов евро.

В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставил из Ливии в МВД Франции, главой которого на тот момент был Саркози, чемоданы с наличными на сумму 5 миллионов евро. Два раза он передавал деньги главе кабинета Клоду Геану, а один раз — лично кандидату.