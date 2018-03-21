Марин Ле Пен призвала правосудие "дойти до конца" в деле Саркози

ПАРИЖ, 21 мар – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен считает, что правосудие в расследовании дела о возможном финансировании из Ливии президентской кампании Николя Саркози в 2007 году должно "дойти до конца".

"Правосудие должно дойти до конца и всерьез. Это дело – не только вопрос финансирования избирательной кампании, оно коснулось также войны, уничтожения главы государства, дестабилизации в стране, за которой последовала массовая миграционная волна", – написала лидер Нацфронта в Twitter

Утром во вторник стало известно, что бывший президент Франции и экс-глава партии "Республиканцы" Николя Саркози задержан в пригороде Парижа — Нантере, в офисе службы по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми преступлениями (OCLCIFF). Сообщалось, что он даёт показания в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года.

По информации журналистов он покинул Нантер вскоре после полуночи, чтобы переночевать дома и вернуться наутро.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.