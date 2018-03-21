Матвиенко призвала к объективному расследованию "дела Скрипаля"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. России необходимо продолжать настаивать на участии в расследовании дела об отравлении в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, это поможет сделать его по-настоящему объективным, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"России необходимо продолжать настаивать на своем участии, это нужно для объективного расследования", — заявила она журналистам.

"Нам скрывать абсолютно нечего", — добавила она.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.