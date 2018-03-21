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Британский посол отказался прийти в МИД на встречу по "делу Скрипаля"

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (513)
14:1721.03.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосол Великобритании в России Лори Бристоу. Архивное фотоПосол Великобритании в России Лори Бристоу. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Посол Великобритании Лори Бристоу не приедет на сегодняшнюю встречу в российском МИД для обсуждения дела об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Как заявили в британском посольстве в Москве, рассматривается возможность участия на рабочем уровне.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на весеннем форуме Консервативной партии в Лондоне. 17 марта 2018
© AP Photo / Simon Dawson/Pool
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В свою очередь, от посольства Евросоюза в России на встречу придет замглавы дипмиссии.

Приглашение МИД

Накануне Министерство иностранных дел пригласило всех аккредитованных в стране послов зарубежных государств для обсуждения ситуации с заявлениями Лондона об использовании отравляющих веществ.

Как сказала официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, руководители и эксперты департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями хотят "довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны".

Захарова подчеркнула, что в СМИ "появляется большое количество мнений, оценок и даже "воспоминаний" экспертов на заданную тему", однако позиция России озвучена в Совете Безопасности ООН, ОБСЕ, ОЗХО и других организациях.

Заключенный в колонии. Архивное фото
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Она также отметила, что до сих пор неизвестно, каким веществом отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Поэтому, подчеркнула она, все гипотезы на этот счет лишь уводят внимание от главной темы. Захарова вновь обратила внимание на то, что Лондон не предоставляет Москве "никаких фактологических материалов, кроме обвинений, озвучиваемых в хамской манере".

Политика демонизации России

Как считает политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, у Лондона нет ни малейшего желания прояснить ситуацию.

"К расследованию этого дела никто не допускается, все осуществляется тайно, пострадавших никто не видит, кроме британских спецслужб. Все окутано завесой таинственности", – заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, российская сторона постоянно заявляет, что готова помочь расследованию и выяснить реальные обстоятельства.

"Тем более что дочь Скрипаля – российская гражданка, и наши дипломаты имеют полное право навестить ее и узнать о ее состоянии. Но их не пускают", – отметил эксперт.

Британские полицейские у дома, в котором жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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По его мнению, отказ британского посла участвовать говорит о том, что главная задача британских властей – обвинить Россию в "агрессии".

"К сожалению, это яркий пример политики демонизации России. На основании этого становится все более убедительным вывод, что это была провокация британских спецслужб против России", – заключал Почта.

"Дело Скрипаля"

Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

Лондон утверждает, что к отравлению причастна Москва, однако доказательств в пользу этой версии до сих пор не привел. Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о ряде ограничительных мер против России, в том числе о высылке 23 дипломатов и заморозке двусторонних контактов на высоком уровне.

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото
© AFP 2018 / Ben Stansall
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В ответ российский МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании, отозвал согласие на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге, а также объявил о прекращении деятельности Британского совета.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он сказал, что Москва готова к сотрудничеству в расследовании, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

Россия должна требовать документы

Как считает депутат Госдумы Александр Луговой, Россия, скорее всего, не получит доказательств и материалов по делу об отравлении Скрипаля.

По его мнению, Россия должна требовать документы. Он отметил, что Москва достойно и спокойно ответила на меры Лондона по высылке российских дипломатов.

"Ничто нам не поднимает репутацию так, как наше спокойствие", — подчеркнул он.

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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По его словам, это говорит лишь о том, что Россия "не старается кого-то перекричать", а пытается во всем разобраться.

"Пройдет время и, как обычно говорят, справедливость восторжествует", — добавил депутат.

Также Луговой рассказал об общении с британскими СМИ — Би-би-си и Скай Ньюс.

Он заметил, что журналисты действовали непрофессионально.

"Рекомендации (британским СМИ. — Прим. ред.) однозначно отдаются. Я это почувствовал, когда в один день у меня брали интервью Би-би-си, через несколько часов Скай Ньюс", — сказал Луговой.

Концепт задаваемых вопросов, отметил депутат, абсолютно одинаков.

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Ben Stansall
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Он добавил, что перестал давать интервью западным СМИ.

"Я понял, что они эту картинку, связанную со мной, будут тиражировать для того, чтобы проводить какие-то сравнения ", — сказал собеседник агентства.

В заключении он добавил, что и дело Литвиненко, и дело Скрипаля — "это две стороны одной медали, причем такие грязные, циничные".

Экс-сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в 2006 году. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Луговой отрицает выдвинутые Лондоном в его адрес обвинения в причастности к смерти Литвиненко, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.

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