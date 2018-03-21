Политолог об отказе посла Британии от встречи в МИД РФ: вывод здесь один

Посол Великобритании Лори Бристоу не приедет в МИД РФ на встречу по "делу Скрипаля", заявили в посольстве. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Почта высказал мнение о том, что означает этот демарш.

Посол Великобритании Лори Бристоу не примет участие в сегодняшней встрече в МИД РФ, сообщили РИА Новости в британском посольстве в Москве. "Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне," – отметил сотрудник диппредставительства, не уточнив деталей.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что министерство пригласило 21 марта всех аккредитованных в России послов зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. По ее словам, на встрече планируется обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ.

В эфире радио Sputnik политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта высказал мнение, что у британской стороны нет ни малейшего желания прояснить ситуацию. И из этого можно сделать только один вывод.

"К расследованию этого дела никто не допускается, все осуществляется тайно, пострадавших никто не видит, кроме британских спецслужб. Все окутано завесой таинственности. Российское государство, МИД РФ постоянно заявляют, что мы готовы помочь расследованию, выяснить реальные обстоятельства. Тем более что дочь Скрипаля – российская гражданка, и наши дипломаты имеют полное право навестить ее и узнать о ее состоянии. Но их не пускают. И сейчас британский посол заявляет, что не будет участвовать во встрече в российском МИД, где наши дипломаты хотели бы рассказать о своем видении ситуации. Из этого можно сделать вывод, что политические круги в Британии не желают никакого разъяснения, никакого участия России, у них нет никакого интереса к выяснению реальных обстоятельств этого происшествия. Их главная задача – обвинить Россию в "агрессии". К сожалению, это яркий пример политики демонизации России. На основании этого становится все более убедительным вывод, что это была провокация британских спецслужб против России", – сказал Юрий Почта.

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