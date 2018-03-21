Замглавы представительства ЕС в РФ посетит встречу послов в МИД России

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Посольство ЕС в России получило приглашение МИД РФ на встречу послов 21 марта и будет представлено на уровне замглавы дипмиссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство пригласило 21 марта всех аккредитованных в России послов зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. По словам Захаровой, на встрече планируется обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ.

"Представительство ЕС в России получило приглашение Министерства иностранных дел России и будет представлено на встрече на уровне заместителя главы Представительства", — говорится в сообщении.