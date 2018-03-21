Российский МИД пригласил всех иностранных послов обсудить "дело Скрипаля"

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел России пригласило всех аккредитованных в стране послов зарубежных государств для обсуждения 21 марта ситуации с заявлениями Великобритании об использовании отравляющих веществ, сообщила накануне официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

"Основная тема встречи — ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ", — сказала она.

По ее словам, руководители и эксперты департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями намерены на встрече "довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны".

Представитель МИД подчеркнула, что в СМИ "появляется большое количество мнений, оценок и даже "воспоминаний" экспертов на заданную тему", однако позиция России по этому вопросу озвучена в Совете Безопасности ООН, ОБСЕ, ОЗХО и других организациях.

Захарова также отметила, что до сих пор не установлено, каким веществом отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"Соответственно все гипотезы на этот счет лишь уводят внимание от главной темы — непредоставления Великобританией России никаких фактологических материалов, кроме обвинений, озвучиваемых в хамской манере", — резюмировала представитель российской дипломатии.

В британском посольстве в Москве заявили, что решение о принятии участия во встрече послов 21 марта пока не принято.

"В посольстве Великобритании пока не приняли решение относительно участия во встрече послов по инциденту в Солсбери 21 марта в МИД РФ", — отметили в дипмиссии.

Высылка дипломатов

В Британии считают, что Россия причастна к инциденту с бывшим офицера ГРУ и его дочери в Солсбери. В Лондоне отметили, что Скрипаля отравили химическим оружием, произведенным в СССР или России. В Москве же все обвинения опровергают. В частности, президент страны

Владимир Путин отметил, что у российской стороны нет химического оружия, так как она было уничтожено под контролем международных наблюдателей. Глава государства также добавил, что никто бы не позволил себе такого накануне президентских выборов и проведения чемпионата мира по футболу и заявил о готовности России оказать содействие в расследовании инцидента в Солсбери.

Однако британская сторона объявила о ряде мер против российской стороны, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высшем уровне.

Российский МИД принял зеркальные меры и предписал 23 сотрудникам британской дипломатической миссии покинуть страну в недельный срок. Россия также отзывает согласие на открытие генерального консульства Британии в Санкт-Петербурге в связи с диспаритетом консульских учреждений двух стран.

Расколоть страну

По мнению спикера Государственной думы Вячеслава Володина, обвинения о причастности России к инциденту в Солсбери нацелены на раскол страны.

"Если брать политическую оценку происходящего, понятно, что это вмешательство и в избирательную кампанию. Эти обвинения ставили цель подорвать доверие, расколоть общество, но произошло обратное", — сказал политик.

Он также в шутку предложил поблагодарить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй за сплоченность российского общества.

"Она, действительно, была агитатором таким, мобилизующим граждан нашей страны, потому что простить ей такие обвинения… никто не может", — добавил спикер Госдумы.Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, в свою очередь, выразил мнение, что премьер-министр Британии Тереза Мэй в последующем будет извиняться перед Россией за обвинения в отравлении Скрипаля.

"То, что происходит в Европе, хамские и абсолютно недопустимые заявления в адрес России уже вышли за все рамки разумного. Но рано или поздно те английские политики, которые сегодня позволяют себе не соответствующие своему высокому статусу высказывания, будут вынуждены признать свою неправоту, как признал это Колин Пауэлл, который 15 лет назад размахивал пробиркой в Совбезе ООН. А Тереза Мэй еще будет извиняться перед Россией, я в этом уверен", — сказал он.

Толстой отметил, что причина таких действий "европейских коллег" связана с тем, что "выдохся пафос санкций, выдохлась тема Украины".

Инцидент в Солсбери

Ранее 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который работал на британские спецслужбы, а также его дочь Юлия. Лондон заявил, что Москва якобы имеет отношение к произошедшему. Россия, в свою очередь, отвергает эти обвинения.

Британия утверждает, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в СССР в рамках программы "Новичок". При этом в Советском Союзе проекта с таким названием не существовало, а для обозначения использовались цифры. Название "Новичок" распространилось усилиями западных СМИ с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, не имевшего какое-либо отношения к разработке химоружия.