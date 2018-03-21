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СМИ: Трамп заявил Путину, что обеспокоен из-за новых российских вооружений

12:4221.03.2018
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора заявил Владимиру Путину, что обеспокоен разработками российского оружия, которое может превзойти американские средства защиты. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника.

Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
В Пентагоне заявили о бессилии США перед гиперзвуковым оружием России‍
По словам источника, Трамп поприветствовал настрой Москвы на снижение гонки ядерных вооружений.

В то же время президент США отметил, что его администрация выделила 700 миллиардов долларов на модернизацию своих войск, пишет издание.

Позитивный знак

Как считает заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, член Совета при Президенте по межнациональным отношениям Владимир Зорин, готовность двух лидеров обсуждать вопросы, возникающие между странами, — очень позитивный знак.

"После того информационного удара, который получил Запад относительно состояния российских Вооруженных сил, конечно, там большая растерянность — о многом не знали, многое проморгали, многое просмотрели", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Трамп внимательно анализировал заявления Путина, который подчеркнул готовность к диалогу.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Трамп понимает, что разрыв контактов с Россией повредит США, заявил Пушков
Зорин отметил, что есть другой позитивный момент: Трамп сам готов обсуждать эти вопросы

Возвращаем стратегический баланс

В свою очередь, военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский также обратил внимание на обеспокоенность Трампа из-за новых российских вооружений.

Он отметил, что Россия, не нарушая договоров об ограничении стратегических наступательных вооружений, вернула стратегический баланс сил, существовавший между СССР и США.

Эксперт пояснил, что Москва сделала качественно новый шаг вперед, что позволило обнулить все усилия западных стран по созданию глобальной системы противоракетной обороны.

Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Слуцкий заявил, что Трамп поступил как воспитанный человек
"Количество носителей ядерного вооружения остается в рамках договоров, количество боевых блоков остается в рамках договоров <…>. Меняются только качественный параметры", —подчеркнул он.

По словам Мураховского, таким образом, Россия теперь сможет повысить обороноспособность страны.

Телефонный разговор

Накануне Трамп поздравил Путина с победой на прошедших выборах. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались в пользу развития взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности, борьбы с терроризмом.

Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Также стороны обсудили развитие дальнейших двусторонних контактов, особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.

Новое оружие

Владимир Шаманов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Разговор Путина и Трампа дает шанс для дальнейшего диалога, заявил Шаманов
Первого марта Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном и гиперзвуковом оружии.

Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

Президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".

Чуть позже — в интервью в фильме "Миропорядок-2018" — Путин уточнил, что Россия может применить ядерное оружие лишь в качестве ответного удара.

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