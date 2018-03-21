КАБУЛ, 21 мар — РИА Новости. При теракте в Кабуле погибли 26 человек, заявил РИА Новости помощник представителя МВД Афганистана Нусра Рахими.
Еще 18 человек получили ранения.
At least 26 killed, 18 wounded by blast in #Afghan capital #Kabul close to Ali Abad Hospital & Kabul #University- deputy interior ministry spokesman #NewYear pic.twitter.com/LOkdtOqxAk— sudhakar (@naidusudhakar) 21 марта 2018 г.
Ранее сообщалось о трех погибших и десяти раненых.
Взрыв произошел в среду рядом с Кабульским университетом во время празднования наступления весны и нового года — Навруза. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
At Least 25 Killed In #Kabul Explosionhttps://t.co/Qy7Uz4yBDe pic.twitter.com/KY4Doh2RRg— TOLOnews (@TOLOnews) 21 марта 2018 г.