При теракте в Кабуле погибли 26 человек

КАБУЛ, 21 мар — РИА Новости. При теракте в Кабуле погибли 26 человек, заявил РИА Новости помощник представителя МВД Афганистана Нусра Рахими.

Еще 18 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о трех погибших и десяти раненых.

Взрыв произошел в среду рядом с Кабульским университетом во время празднования наступления весны и нового года — Навруза. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.