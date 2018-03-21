При взрыве около университета в Кабуле погибли три человека, пишут СМИ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Три человека погибли и 10 пострадали в результате взрыва рядом с Кабульским университетом в столице Афганистана, сообщает агентство Пажвак.

Ранее сообщалось о 9 пострадавших.

Взрыв произошел в среду во время празднования жителями Афганистана праздника наступления весны и нового года — Навруза.

По информации агентства Khaama Press, согласно предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Как сообщает телеканал Tolo News, на место взрыва прибывают машины скорой помощи. Район происшествия был оцеплен силами безопасности.