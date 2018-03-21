Россия выступает за мирные шаги в решении проблем КНДР, заявил Лавров

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Россия выступает за мирные шаги в урегулировании проблем вокруг КНДР и тесно сотрудничает с Токио по этому вопросу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы тесно сотрудничаем с Японией по вопросам ядерной проблемы Корейского полуострова, руководствуемся одной и той же целью: обеспечить денуклеаризацию Корейского полуострова и стабильность и безопасность Северо-Восточной Азии. Мы выступаем за мирные шаги всех вовлечённых сторон, с тем чтобы продвигать политико-дипломатический процесс урегулирования, не только ядерной, но и проблем обеспечения стабильности и безопасности в этом регионе", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

По его словам, РФ считает, что "достижению этих целей способствовала бы реализация российско-китайской дорожной карты, целый ряд положений которой уже признаны и востребованы в рамках контактов, которые состоялись между двумя Кореями, и заявлений о перспективах встреч между руководством КНДР и США".

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.