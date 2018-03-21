Россия выступает за мирные шаги в решении проблем КНДР, заявил Лавров

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Россия выступает за мирные шаги в урегулировании проблем вокруг КНДР и тесно сотрудничает с Токио по этому вопросу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, РФ считает, что "достижению этих целей способствовала бы реализация российско-китайской дорожной карты, целый ряд положений которой уже признаны и востребованы в рамках контактов, которые состоялись между двумя Кореями, и заявлений о перспективах встреч между руководством КНДР и США".
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.