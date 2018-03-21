Лавров подтвердил встречу Путина и Абэ в мае

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится в мае и станет событием года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Безусловно, главным событием года является встреча наших лидеров в мае. Мы заинтересованы в том, чтобы наши переговоры использовать для максимально эффективной подготовки этого саммита", — сказал глава МИД РФ в ходе встречи с японский коллегой Таро Коно.

По словам Лаврова, российско-японские отношения развиваются динамично, впервые в этом году стороны откроют Год Японии в России и России в Японии.

Он также отметил, что на прошлой их встрече Коно выразил надежду, что в финал Чемпионата мира по футболу выйдут команды России и Японии. "Давайте постараемся сделать так, чтобы это состоялось", — добавил глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что премьер Японии Синдзо Абэ в ходе визита в Россию 25-26 мая планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным проблему заключения мирного договора, тему совместной хозяйственной деятельности на островах южно-курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи, сотрудничество в сферах безопасности.