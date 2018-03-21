В США предложили усилить борьбу с "российской пропагандой"

ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. В палате представителей конгресса США предлагают еще больше усилить борьбу с "иностранной пропагандой", в том числе российской. Соответствующий законопроект внесли во вторник в палату демократ Сет Мултон и представительница республиканцев Элайза Стефаник.

"И Россия, и Китай резко расширили усилия внутри нашей страны, чтобы влиять на общественное мнение, распространять пропаганду и продвигать собственные политические цели. Ключевой частью этой стратегии является использование подконтрольных власти СМИ, которые сеют ложь и распространяют пропаганду", — говорится в заявлении на сайте Мултона.

По словам конгрессмена, законопроект предполагает, чтобы зарубежные СМИ раскрывали свои отношения с иностранными правительствами "Федеральной комиссии связи США и американскому народу".

Конгрессмен вслед за многими своими коллегами повторил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, во Франции и Германии в 2017 году, а также "распространении дезинформации" перед выборами в конгресс в 2018 году.

"Этот закон очень важная инициатива, так как мы работаем для противодействия информационной войне со стороны враждебных стран, включая Россию. Мы должны обеспечить прозрачность и публичное раскрытие информации иностранными СМИ, чтобы американская общественность знала, откуда эта информация", — приводятся в сообщении слова Стефаник.

При этом в качестве примера такого СМИ приводится российский телеканал RT, вещающий в США.

Вместе с тем в заявлении конгрессменов не упоминается закон о регистрации иностранных агентов (FARA), который был принят в США около 80 лет назад и по которому тот же телеканал RT уже зарегистрирован. Согласно нормам этого закона, компании или лица, зарегистрированные в качестве иностранного агента, должны раскрывать информацию о своей деятельности, включая финансовую американским властям.

Чем новый законопроект отличается от действующих норм в сообщении конгрессменов не уточняется, текст документа в базе данных конгресса пока не опубликован.

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на прошедших в РФ выборах. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались в пользу развития взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности, борьбы с терроризмом. Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Также Путин и Трамп обсудили развитие дальнейших двусторонних контактов, особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.