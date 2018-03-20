В Кишиневе при взрыве в магазине погибли два человека

КИШИНЕВ, 20 мар – РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали в результате взрыва в одном из магазинов в Кишиневе, сообщил на брифинге во вторник глава генерального инспектората полиции Александр Пынзарь.
Взрыв произошел в Кишиневе во вторник на пересечении улиц Армянская и Матеевича. К месту происшествия выехали взрывотехники, сотрудники полиции и прокуратуры.
"По словам очевидцев, один из погибших мужчин около 11 часов (12.00 мск) зашел в магазин, взял около 10 пачек сигарет и направился к выходу. Его остановили и попросили заплатить за товар. В этот момент у него выпал неизвестный объект и взорвался", — сказал Пынзарь.
Пострадали три человека, двое были госпитализированы, еще один успел добраться домой и там вызвал врачей.
Полиции удалось установить личность одного из погибших, которому принадлежало взрывное устройство. Это многократно судимый житель Кишинева 1968 года рождения.
Blast occurs in Moldova's capital, casualties reported (VIDEO, PHOTO) https://t.co/UTTT4sXkGn pic.twitter.com/MtJ7chD5e8— Sputnik (@SputnikInt) 20 марта 2018 г.