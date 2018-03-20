В Кишиневе при взрыве в магазине погибли два человека

КИШИНЕВ, 20 мар – РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали в результате взрыва в одном из магазинов в Кишиневе, сообщил на брифинге во вторник глава генерального инспектората полиции Александр Пынзарь.

Взрыв произошел в Кишиневе во вторник на пересечении улиц Армянская и Матеевича. К месту происшествия выехали взрывотехники, сотрудники полиции и прокуратуры.

"По словам очевидцев, один из погибших мужчин около 11 часов (12.00 мск) зашел в магазин, взял около 10 пачек сигарет и направился к выходу. Его остановили и попросили заплатить за товар. В этот момент у него выпал неизвестный объект и взорвался", — сказал Пынзарь.

Пострадали три человека, двое были госпитализированы, еще один успел добраться домой и там вызвал врачей.

Полиции удалось установить личность одного из погибших, которому принадлежало взрывное устройство. Это многократно судимый житель Кишинева 1968 года рождения.

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