Посол Японии назвал тему первой после выборов встречи Путина с Абэ

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе визита в Россию 25-26 мая планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным проблему заключения мирного договора, тему совместной хозяйственной деятельности на островах южно-курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи, сотрудничество в сферах безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.

"Большое значение имеет встреча премьер-министра Абэ и президента Путина, первая после президентских выборов. Думаю, в ходе встречи будет обсуждаться самая широкая повестка по японо-российским отношениям, в том числе проблема заключения мирного договора, включая совместную хозяйственную деятельность, сотрудничество в сферах безопасности, экономики, культуры", — сказал Кодзуки.

Он подчеркнул, что между двумя лидерами сложились крепкие и доверительные личные отношения, "они провели друг с другом уже 20 встреч". "Надеюсь, что договоренности наших руководителей укажут путь для дальнейшего развития японо-российских отношений", — заявил посол.

Токио, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран, в том числе через совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах.

Возвращение четырех островов Япония ранее поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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