МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Тот факт, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль жив, доказывает непричастность России к его отравлению, поскольку ни один даже малограмотный российский диверсант не станет применять единственный препарат российского происхождения и с русским названием, заявил в интервью РИА Новости один из разработчиков системы химического оружия "Новичок", к которой британцы приравнивают вещество А234, Леонид Ринк.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

"У России полностью отсутствует мотив, это очевидно. Во-первых, господин Скрипаль "отработан дотла" обеими сторонами, то есть россиянам он полностью сдал свои английские контакты, англичанам — все, что знал в СССР. Интереса никакого для Москвы не представлял. Во-вторых, момент для России тоже абсолютно невыгодный. За несколько дней до (прошедших 18 марта президентских) выборов и незадолго до чемпионата мира по футболу", — сказал Ринк.

"И еще: поскольку все участники этого инцидента пока живы, сложно предположить, что в этом замешаны россияне: такая вопиющая безграмотность мнимых диверсантов просто смешна и недопустима. И, главное, даже ни один малограмотный российский диверсант не станет применять единственный препарат российского происхождения и с русским названием. Полно других, более пригодных для этого веществ. Стрелять по ненужному человеку мощной ракетой и не попасть при этом — верх дурости", — добавил Ринк.