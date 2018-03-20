Я тогда работал в Шиханах, в филиале ГосНИИОХТа (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в советское время занимался разработкой химического оружия. — Прим. ред.), был ведущим научным сотрудником и начальником лаборатории.

Всего я там проработал 27 лет, до начала 90-х годов, и позже занимался только гражданскими биохимическими проектами. Над «Новичком» трудилась большая группа специалистов в Шиханах и Москве — технологи, токсикологи, биохимики. Нужно было синтезировать образец, потом выполнить десять тысяч условий, чтобы система была эффективной и живучей во всех видах средств доставки.

Ну и добились в конечном итоге очень хороших результатов. Кстати, «Новичок» — не вещество. Это целая система применения химического оружия.