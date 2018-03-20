Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк входил в группу разработчиков отравляющей системы «Новичок». Британские власти утверждают, что против бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было применено именно это химическое оружие, и прямо обвиняют Россию. В эксклюзивном интервью РИА Новости профессор Ринк рассказал, как создавался «Новичок», как эта технология стала общедоступной и открытой и почему Лондон отказывается передать Москве образцы системы из «дела Скрипаля».
— Да. Это послужило основой моей докторской диссертации.
Я тогда работал в Шиханах, в филиале ГосНИИОХТа (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в советское время занимался разработкой химического оружия. — Прим. ред.), был ведущим научным сотрудником и начальником лаборатории.
Всего я там проработал 27 лет, до начала 90-х годов, и позже занимался только гражданскими биохимическими проектами. Над «Новичком» трудилась большая группа специалистов в Шиханах и Москве — технологи, токсикологи, биохимики. Нужно было синтезировать образец, потом выполнить десять тысяч условий, чтобы система была эффективной и живучей во всех видах средств доставки.
Ну и добились в конечном итоге очень хороших результатов. Кстати, «Новичок» — не вещество. Это целая система применения химического оружия.
Принятая в СССР на вооружение система именовалась «Новичок-5». Без цифр название не использовалось.
— Нет, и, кстати, сам об этом честно пишет. Он был просто хроматографистом (химиком, который занимается разделением и анализом различных смесей веществ. — Прим. ред.). С ним даже не были связаны аналитические задачи в этой области. Но он возглавлял отдел противодействия иностранным техническим разведкам, защищал наши разработки, поэтому имел все допуски. В обсуждении систем, которые создавались, он не принимал участия, к разработке отношения не имел. Тем не менее, поскольку между собой ученые все обсуждают, он был в курсе.
Мирзаянов был научным руководителем некоторых наших хроматографистов в Шиханах, поэтому бывал у нас дома, мы вместе ходили на лыжах и дружили. То, что его выпустили из страны, а он начал разглашать секреты, — это вина тех, кто выпустил.
— У России полностью отсутствует мотив, это очевидно. Во-первых, господин Скрипаль «отработан дотла» обеими сторонами, то есть россиянам он полностью сдал свои английские контакты, англичанам — все, что знал в СССР. Интереса никакого для Москвы не представлял. Во-вторых, момент для России тоже абсолютно невыгодный. За несколько дней до выборов и незадолго до чемпионата мира по футболу.
И еще. Поскольку все участники этого инцидента пока живы, сложно предположить, что в этом замешаны россияне: такая вопиющая безграмотность мнимых диверсантов просто смешна и недопустима. И, главное, даже ни один малограмотный российский диверсант не станет применять единственный препарат российского происхождения и с русским названием. Полно других, более пригодных для этого веществ. Стрелять по ненужному человеку мощной ракетой и не попасть при этом — верх дурости.
— Это чушь собачья! То, что пишут о перевозке образца в чемодане дочери, — полная ахинея, потому что она бы при таком варианте даже не доехала до Лондона.
— Да, это не кумулятивное средство, а обычное отравляющее.
— Конечно, все можно определить. И совершенно точно, что в Великобритании есть такие специалисты. Именно они могли обработать, как мне кажется, вещи Скрипаля или его дочери.
Либо какие-то вещи на кладбище. Естественно, там должны были знать, что в эти дни Скрипаль пойдет на кладбище. Это запросто могли сделать сами британцы.
— Конечно. Для профессионалов она общедоступная! Для любого государства, где есть оружие массового поражения, для Великобритании, Штатов, Китая и всех развитых стран, где есть хоть какая-то химия, создать такое оружие — ноль проблем.
Почему британцы не дают образец Москве? Потому что как бы специалисты ни старались, технология всегда будет немного различаться.
Это своеобразный «почерк». Сразу выяснится, что это не российская технология. Правда, концентрации могут быть чрезвычайно низки. И легкие компоненты, которых там много, наверняка уже улетучились. Они не могли знать тонкости системы, состав многих компонентов. Этого не мог знать и Вил Мирзаянов. Поэтому образец из Солсбери — это отпечаток пальца для криминалиста. Сразу можно сказать, что «варили» не в России.
Пока все живы. Значит, либо это вовсе не система «Новичок», либо она была плохо «сварена», халтурно применена. Или же сразу после применения англичане использовали антидот, а для этого надо было знать, чем именно ты отравляешь.
— Легко. Любая фармкорпорация, любая химическая корпорация способна это сделать в своих лабораториях. Но точную рецептуру воспроизвести вряд-ли кто-то сможет.
— Так это Вил Султанович (Мирзаянов. — Прим. ред.) постарался! Он обнародовал все формулы. Еще несколько человек, знакомых с технологией, уехали из России в 1990-е. Я знаю пятерых. Эти разрешения на выезд вызвали, скажем так, большое удивление в нашем институте.
— Просто само название ведет к России, а вернее — к СССР.
Для специалиста причастность Москвы на этом основании — абсурд, а на западного обывателя может произвести впечатление. На это и рассчитано.
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