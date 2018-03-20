Британцы сами могли отравить Скрипаля, заявил разработчик "Новичка"

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сами британские специалисты могли без труда отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, поскольку технология производства системы химического оружия "Новичок", к которой британцы приравнивают вещество А234, доступна для профессионалов, ее может без труда произвести любая химическая корпорация, заявил в интервью РИА Новости один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк.

По его словам, можно определить, чем конкретно был отравлен Скрипаль.

"Конечно, все можно определить. И совершенно точно, что в Великобритании есть такие специалисты. Именно они могли обработать, как мне кажется, вещи Скрипаля или его дочери. Либо какие-то вещи на кладбище. Естественно, там должны были знать, что в эти дни Скрипаль пойдет на кладбище. Это запросто могли сделать сами британцы", — сказал Ринк.

По словам Ринка, британцам доступна технология создания "Новичка".

"Для профессионалов она общедоступная… Любая фармкорпорация, любая химическая корпорация способна это сделать в своих лабораториях", — сказал разработчик. Ринк пояснил, что все формулы, необходимые для создания "Новичка", ранее обнародовал эмигрировавший в США химик Вил Мирзаянов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.